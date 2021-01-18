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В США число случаев коронавируса превысило 24 млн 

Газета.Ru 1 час назад
В США число случаев коронавируса превысило 24 млн
Фото: Reuters
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа в США пересекло отметку в 24 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
По его данным, число случаев заражения в стране достигло 24 018 793.
Жертвами коронавируса в США стали уже 398 307 инфицированных.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 95 млн заболевших, почти 52,5 млн человек выздоровели, а свыше 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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