Место канцлера в Германии может уйти к представителю левой партии

Новый лидер ХДС Армин Лашет по версии немецких СМИ на данном этапе считается основным кандидатом на пост канцлера Германии . Однако, по опросам, жители ФРГ скорее предпочли бы увидеть на этом посте его соратника, главу ХСС Маркуса Зедера . С точки зрения экспертов, правящий блок выберет одного из политиков в качестве своего кандидата после череды земельных выборов. При этом специалисты не исключают, что ХДС/ХСС может потерять поддержку среди населения и тогда место канцлера уйдет представителю левых партий.

Германия достаточно холодно встретила избрание премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета главой партии Христианско-демократический союз (ХДС). Согласно опросу Civey, только 12,1% немцев видят в Лашете основного кандидата от консерваторов на пост канцлера ФРГ.

В то же время 43% респондентов поддерживают премьер-министра Баварии и лидера Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера в качестве претендента на пост главы правительства страны от правящего блока ХДС/ХСС.

На третьем месте находится министр здравоохранения Германии из ХДС Йенс Шпан , его кандидатуру одобрили 8,7% опрошенных, хотя в ходе выборов председателя Христианско-демократического союза он открыто поддержал Лашета.

При этом исследование Wahlen зафиксировало, что конкуренцию представителям блока ХДС/ХСС по популярности может составить вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц . Так, по опросу, около 45% опрошенных видят его новым канцлером ФРГ, но 53% респондентов, выбирая между ним и Зедером, все же отдают предпочтения второму.

Таким образом, ответ на вопрос, кто осенью текущего года сменит Ангелу Меркель на посту главы правительства Германии пока остается без ответа.

Очевидно, что результат напрямую зависит от федеральных выборов, но все же можно перечислить основных претендентов на этот пост.

Ряд западных СМИ, в том числе газета Politico, называют Лашета преемником Меркель и основным кандидатом от правящего блока на пост канцлера. Его рассматривают как активного сторонника политики действующего главы правительства. При этом основная задача Лашета состоит в объединении собственной партии в преддверии федеральных и земельных выборов.

Дело в том, что партия переживает раскол, который в очередной раз продемонстрировали внутренние выборы председателя, на которых основным соперником Лашета стал бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц . Он выступил в качестве представителя недовольных политикой Меркель, сделавшей ставку на либеральные ценности вместо консервативного курса.

Предварительные опросы прогнозировали победу Мерца, но онлайн-съезд ХДС не принес политику желаемого результата.

Он одержал вверх над Лашетом лишь в первом туре голосования, но во втором премьер Северного Рейна — Вестфалии уверено опередил своего оппонента с результатом 521 голос против 466.

Результат Мерца нельзя назвать провальным, что напоминает о наличии несогласных с курсом партии и с этим Лашету необходимо бороться, в особенности на фоне приближения федеральных выборов.

Внутренняя борьба

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар , пока у председателя ХДС неплохие шансы стать новым канцлером. Как глава самой крупной традиционной партии в Европе он — главный кандидат.

«Также есть Маркус Зедер и блоку ХДС/ХСС предстоит выбрать либо его, либо Лашета в качестве основного претендента.

При определенных обстоятельствах решение может быть принято в пользу Зедера. Например, если Лашет не сможет укрепить свой авторитет в Германии и ХДС будет проигрывать на предстоящих земельных выборах», — добавил эксперт.

В качестве возможных претендентов непосредственно внутри блока ХДС/ХСС в немецких СМИ также называют кандидатуру Йенса Шпана. К примеру, по информации Bild, Христианско-демократический союз может выдвинуть именно министра здравоохранения ФРГ на пост канцлера, если показатели Лашета к марту будут хуже его рейтинга.

Однако, с точки зрения Александра Рара, выдвижение Шпана выглядит маловероятным, поскольку сама биография министра во многом играет против него. Эксперт отмечает, что политик слишком молод, а также имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

«Пока слишком рано для его выдвижения на руководящий пост в Германии. Тем более, в последнее время Шпан сделал несколько ошибок в организации борьбы с пандемией и его рейтинг резко упал», — подчеркнул Рар.

В свою очередь руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов согласен с тем, что основное соревнование в блоке идет между Зедером и Лашетом. Его итог будет определен во время земельных выборов в Рейнланд-Пфальце и Баден-Вютемберге, а также коммунальных выборов в Гессене.

«Если на них ХДС получит неплохие результаты, то Лашет станет кандидатом в канцлеры от блока. В обратной ситуации будет поставлен вопрос о Зедере или даже Шпане.

На данный момент Лашет и Зедер — два основных кандидата с примерно равными шансами на выдвижение в канцлеры. На мой взгляд, блоку было бы выгоднее иметь Зедера как кандидата в канцлеры и Лашета в качестве председателя партии. Но Зедер представляет опасность для ХДС, поскольку, заняв пост канцлера, он может задержаться на этой должность как Ангела Меркель — в чем внутри ХДС не заинтересованы», — сказал эксперт «Газете.Ru».

С другой стороны, кандидатура Зедера может принести блоку больше процентов на выборах, продолжил Белов: за него будут голосовать не только как за кандидата от ХДС/ХСС, но и как за харизматичного политика. Однако нельзя исключать, что премьер Баварии при необходимости поддержит Лашета, считает эксперт.

Официально Зедер пока не заявил о своем намерении побороться за пост канцлера.

Но обозреватели Deutsche Welle не исключают такой возможности в скором времени. В издании уверены, что сама Меркель отчасти поддерживает его кандидатуру, поскольку в прошлом году провела ряд показательных встреч с премьером Баварии.

Фактор пандемии

В данный момент ХДС/ХСС лидирует в опросах общественного мнения, опережая все оппозиционные партии. К примеру, по исследованию Forschungsgruppe Wahlen, блок набирает 37% поддержки у немцев. Его ближайший конкурент — партия «Зеленые», ее поддерживают 20% опрошенных. Следом идет Социал-демократическая партия — 15%, затем правая «Альтернатива для Германии» — 10%, следом Левая партия — 8% и замыкает список Свободная демократическая партия — 5%.

В таких условиях основная гонка за пост канцлера будет происходить между представителями ХДС и ХСС, однако в немецких СМИ не исключают того, что расстановка сил может серьезно измениться в преддверии федеральных выборов.

Другие партии также могут приобрести необходимый вес для того, чтобы уже их кандидаты могли претендовать на пост главы правительства Германии.

По мнению Александра Рара, теоретически ХДС может лишиться своего рейтинга, и тогда главным претендентом на пост канцлера может стать лидер «Зеленых», кого бы они не выдвинули из своих сопредседателей — Роберта Хабека или Анналену Бербок.

«Они хотят серьезно побороться в германской политической структуре. Кроме того, нельзя забывать о нынешнем вице-канцлере ФРГ Олафе Шольце от СДПГ. У него шансов стать канцлером немного, но он также играет на этом поле», — считает эксперт.

В целом расклад сил будет зависеть от того, как правительство и новый председатель ХДС справятся с последствиями пандемии коронавируса COVID-19, которая бушует в Германии, уверен Рар. Стране предстоит восстановление экономики и общественно-социальной жизни после длительного локдауна.

«Очень многие фирмы выйдут из него банкротами, в государстве больше нет денег на погашение проблем и как будет складываться ситуация в обществе и политике предсказать просто нельзя. То есть в преддверии федеральных выборов все карты могут быть перемешаны», — отметил эксперт.

Если люди будут недовольны ситуацией в стране и побегут к левым партиям, то мы можем ожидать появления правящей коалиции из «Зеленых», СДПГ и Левой партии, резюмировал Рар, последняя как раз набирает силу на фоне ситуации с пандемией в ФРГ.

При этом Владислав Белов также не исключил, что усиление «Зеленых» и Социал-демократической партии теоретически возможно, как и появление их совместной коалиции. Впрочем, он отдельно указал на то, что больше поддержки, скорее всего, будет на стороне «Зеленых», поэтому в этих условиях их кандидат будет канцлером.