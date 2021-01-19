Жителей Германии заставят сменить маски на респираторы

Власти ФРГ заявили о возможном введении требования носить в общественных местах респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо масок. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

В федеральной земле Бавария , как передает агенство, требование вступит в силу с 24 января. Носить респиратор будет необходимо в магазине и в транспорте, в том числе в поездах, автобусах и трамваях.

акже о введении такого режима заявил канцлер Автрии Себастьян Курц. Ранее он продлил в стране режим изоляции до 7 февраля. Как отмечает Интерфакс, за время пандемии коронавируса власти ФРГ зарегистрировали 2 млн случаев заражения COVID-19, число летальных исходов составило 47,7 тысяч.