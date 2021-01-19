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В Германии могут ввести требование носить респиратор вместо маски 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 56 минут назад
Жителей Германии заставят сменить маски на респираторы
Фото: nsn.fm
Власти ФРГ заявили о возможном введении требования носить в общественных местах респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо масок. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.
В федеральной земле Бавария, как передает агенство, требование вступит в силу с 24 января. Носить респиратор будет необходимо в магазине и в транспорте, в том числе в поездах, автобусах и трамваях.
акже о введении такого режима заявил канцлер Автрии Себастьян Курц. Ранее он продлил в стране режим изоляции до 7 февраля. Как отмечает Интерфакс, за время пандемии коронавируса власти ФРГ зарегистрировали 2 млн случаев заражения COVID-19, число летальных исходов составило 47,7 тысяч.
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В мире , Интерфакс , Австрия , Бавария , Германия
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