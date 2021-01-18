Трамп улетит из Вашингтона в день инаугурации Байдена

Трамп попрощается со своими сторонниками и бывшими сотрудниками на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, находящейся недалеко от Вашингтона. Приглашенных на церемонию прощания обязали быть к 7.15 утра.

Таким образом, нынешний глава государства нарушит вековую традицию в приведении к присяге своего приемника. Вместо этого он покинет Белый Дом и полетит на свою резиденцию Мар-А-Лаго во Флориде около 8.00 утра.