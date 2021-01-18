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Трамп улетит рано утром из Вашингтона в день инаугурации Байдена 

Газета.Ru 1 час назад
Трамп улетит из Вашингтона в день инаугурации Байдена
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп покинет Вашингтон рано утром 20 января в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник.
Трамп попрощается со своими сторонниками и бывшими сотрудниками на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, находящейся недалеко от Вашингтона. Приглашенных на церемонию прощания обязали быть к 7.15 утра.
Таким образом, нынешний глава государства нарушит вековую традицию в приведении к присяге своего приемника. Вместо этого он покинет Белый Дом и полетит на свою резиденцию Мар-А-Лаго во Флориде около 8.00 утра.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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