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ВОЗ: Китай мог бы реагировать быстрее в первые дни пандемии 

News.ru 25 минут назад
ВОЗ обвинила Китай в сокрытии данных по COVID-19 в начале пандемии
Фото: Reuters
Независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию на пандемию заявила, что власти КНР могли бы оперативнее реагировать на появление коронавируса в Ухани для сдерживания его распространения.

Глобальному распространению эпидемии способствовало то, что её по большей части скрывали, — приводит заявление экспертов «Интерфакс».

Происходило это, по их данным, когда COVID-19 впервые обнаружили в Ухани, и как заключила группа, у Китая «были возможности, чтобы быстрее реагировать на ранние сигналы».
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Между тем в январе 2021 года теория о возникновении коронавирусной инфекции из-за летучих мышей получила косвенное подтверждение. Учёные из города Ухань, откуда и началась пандемия, признались, что во время исследований их кусали рукокрылые, сообщал NEWS.ru.
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В мире , ВОЗ , Интерфакс , Китай
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