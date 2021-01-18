Ле Пен выступила против паспортов вакцинации во Франции 

Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен резко негативно высказалась об идее введения в стране специальных документов, которые бы подтвердили тот факт, что их владелец привился от коронавируса. Такой паспорт также позволит свободнее путешествовать.

Я категорически против. Я против, потому что все, что является посягательством на личную свободу, меня тревожит, — сказала Ле Пен в эфире BFM TV.

Она раскритиковала политику своего «оппонента», действующего президента Франции Эммануэля Макрона . По её словам, правительство под предводительством французского лидера слишком легко посягает на свободу граждан.

По словам Ле Пен, в правительстве такой проект нововведений даже не вынесли на обсуждение в парламент. Политик считает, что таким образом нынешнее правительство страны хочет ограничить свободу своих граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Федот Тумусов считает — введение каких-либо справок и сертификатов о вакцинировании от коронавируса всё ещё находится «на уровне идеи». Вирусолог НИЦ имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев полагает, что о введении антиковидных паспортов говорить пока рано, так как нет чёткого понимания о продолжительности иммунитета после прививки.

Зуев уточнил, что пока ещё нет данных о сроках действия иммунитета после прививки. После вакцины, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, иммунитет, предположительно, сохраняется до двух лет, но чтобы это проверить, требуется время. При этом, по мнению вирусолога, ни о каких массовых мероприятиях в стране не может быть речи, «пока не прекратится история с пандемией».