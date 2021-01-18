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Ле Пен выступила против паспортов вакцинации во Франции 

News.ru 25 минут назад
Ле Пен выступила против паспортов вакцинации во Франции
Фото: globallookpress.com
Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен резко негативно высказалась об идее введения в стране специальных документов, которые бы подтвердили тот факт, что их владелец привился от коронавируса. Такой паспорт также позволит свободнее путешествовать.

Я категорически против. Я против, потому что все, что является посягательством на личную свободу, меня тревожит, — сказала Ле Пен в эфире BFM TV.

Она раскритиковала политику своего «оппонента», действующего президента Франции Эммануэля Макрона. По её словам, правительство под предводительством французского лидера слишком легко посягает на свободу граждан.
По словам Ле Пен, в правительстве такой проект нововведений даже не вынесли на обсуждение в парламент. Политик считает, что таким образом нынешнее правительство страны хочет ограничить свободу своих граждан.
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Федот Тумусов считает — введение каких-либо справок и сертификатов о вакцинировании от коронавируса всё ещё находится «на уровне идеи». Вирусолог НИЦ имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев полагает, что о введении антиковидных паспортов говорить пока рано, так как нет чёткого понимания о продолжительности иммунитета после прививки.
Зуев уточнил, что пока ещё нет данных о сроках действия иммунитета после прививки. После вакцины, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, иммунитет, предположительно, сохраняется до двух лет, но чтобы это проверить, требуется время. При этом, по мнению вирусолога, ни о каких массовых мероприятиях в стране не может быть речи, «пока не прекратится история с пандемией».
До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что согласно прогнозам российских властей, для того чтобы добиться контроля над коронавирусом в России, прививку от COVID-19 должны сделать 60% населения, или 68,6 млн россиян.
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Комментарии
В мире , Татьяна Голикова , Виктор Зуев , Эммануэль Макрон , Федот Тумусов , Госдума , Business FM , Франция
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