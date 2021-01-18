Пока вы не уснули: в России предложили отслеживать аренду жилья 

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Минстрой намерен отслеживать аренду жилья

Договоры аренды жилья в России следует заносить в единую информационную базу, считают представители Минстроя, которые готовят соответствующую законодательную инициативу.

Навального арестовали на 30 суток

Судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток.

Сотни российских военных направлены в Сирию

В рамках заключенных с Анкарой договоренностей российские военнослужащие контролируют, как на северо-востоке САР соблюдается режим прекращения огня.

Чиновников могут освободить от ответственности за коррупцию

Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признаётся следствием независящих от него обстоятельств.

МИД РФ призвал Германию выплатить компенсации блокадникам Ленинграда

В дипведомстве напомнили о добровольном гуманитарном жесте правительства Германии в 2019 году, который предусматривает выделение €12 млн на модернизацию "Госпиталя для ветеранов войн" в Санкт-Петербурге и создание российско-германского Центра встреч по поддержке исторической памяти.

Япония намерена "поставить точку" в вопросе с Курилами

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга выступил с программной речью на открытии сессии японского парламента. В ходе нее он сообщил о намерении вести переговоры с Россией относительно судьбы Курильских островов на основе прежних договоренностей между Москвой и Токио.

МИД сообщил о высылке нидерландских дипломатов

Министерстве внутренних дел и по делам королевства Нидерландов заявили, что сотрудник Службы внешней разведки России, аккредитованный в качестве дипломата посольства РФ в Нидерландах, получал доступ к информации в сфере высоких технологий, а еще один играл вспомогательную роль.

В Домбае лавина накрыла горнолыжную трассу с людьми

Лавина сошла на горе Мусса-Ачитара в в КЧР. Под снегом могут находиться от четырех до 12 человек.

Голунов заявил в суде об избиении в отделе полиции

Журналист Иван Голунов рассказал, что в отделении он несколько раз просил проводить осмотр и другие следственные действия в присутствии адвоката, однако его просьбу проигнорировали,

Доходы России от продажи нефти рухнули почти вдвое

Доходы от экспорта нефти из Российской Федерации за январь-ноябрь 2020 года сократились на 40,9% в сравнении с тем же периодом 2019 года, составив 66,391 миллиарда долларов.