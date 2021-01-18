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Трамп не планирует помиловать Ассанжа, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Трамп отказался помиловать Ассанжа
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп не планирует помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает телеканал Fox News.
По данным телеканала, Трамп намерен помиловать от 50 до 100 человек до истечения своих президентских полномочий. Отмечается, что в воскресенье в Белом доме проводилась встреча, на которой согласовывался окончательный список тех, кого Трамп намерен помиловать и чье наказание он намерен смягчить.

"Несмотря на активную кампанию WikiLeaks, направленную на получение помилования для ее основателя Джулиана Ассанжа, его помилование президентом не ожидается", — говорится в сообщении телеканала.

При этом, как отмечает телеканал, в список людей, которых намерен помиловать президент, вошел рэпер Lil Wayne, а вопрос помилования экс-советника Трампа Стивена Бэннона "будет решен позднее".
Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, писала и газета New York Times.
Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Шестого января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. На все предыдущие прошения адвокатов суд отвечал отказом на том же основании.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Wikileaks , Bloomberg , Fox News , New York Times
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