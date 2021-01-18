Трамп отказался помиловать Ассанжа

По данным телеканала, Трамп намерен помиловать от 50 до 100 человек до истечения своих президентских полномочий. Отмечается, что в воскресенье в Белом доме проводилась встреча, на которой согласовывался окончательный список тех, кого Трамп намерен помиловать и чье наказание он намерен смягчить.

"Несмотря на активную кампанию WikiLeaks, направленную на получение помилования для ее основателя Джулиана Ассанжа, его помилование президентом не ожидается", — говорится в сообщении телеканала.

При этом, как отмечает телеканал, в список людей, которых намерен помиловать президент, вошел рэпер Lil Wayne, а вопрос помилования экс-советника Трампа Стивена Бэннона "будет решен позднее".

Ранее агентство Блумберг передавало, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности, в него он, вероятно, включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов. О том, что Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, писала и газета New York Times.

Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Четвертого января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Шестого января Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции. В освобождении под залог было отказано на основании того, что прежде он уже нарушал условия выхода. На все предыдущие прошения адвокатов суд отвечал отказом на том же основании.