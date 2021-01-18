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Генпрокуратура Белоруссии объявила члена КС в международный розыск 

RT на русском 45 минут назад
Белоруссия объявила Латушко в международный розыск
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура Белоруссии объявила в международный розыск члена координационного совета оппозиции страны Павла Латушко.

«Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск Латушко Павла Павловича», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Латушко инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.1 ст.361-1, ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Белоруссии и с санкции прокурора ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В конце декабря Генпрокуратура Белоруссии возбудила против бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, а также членов КС Марии Колесниковой, Латушко и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.
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В мире , Светлана Тихановская , Павел Латушко , Мария Колесникова , Генпрокуратура РФ , Интерпол
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