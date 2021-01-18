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Москва

Киргизия захотела «эшелонами» отправлять мигрантов в Россию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 18 января 2021
В Киргизии призвали помочь мигрантам вернуться на работу в Россию
Фото: РИА Новости
Депутат Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии Акылбек Жапаров в ходе заседания в среду, 20 января, призвал решить вопрос с авиарейсами в Россию, чтобы отправлять в страну больше рабочих из республики.
Жапаров сообщил, что во время пандемии в страну вернулись около 180 тыс. граждан, еще 150 тыс. пополнили ряды безработных.

«Мэр Москвы [Сергей Собянин] говорит, что не хватает рабочих, а мы не можем решить вопрос с авиасообщением. Если необходимо, то нужно эшелонами, на поездах отправлять наших граждан», — приводит его слова «Радио Азаттык».

Депутат считает, что затраты на билеты должно субсидировать правительство Киргизии, а граждане смогут вернуть долг в течение одного года или двух лет.

«Нужно обеспечить рабочие места, уже увеличилось количество краж. Если у граждан нет работы, то они идут на воровство. Во время войны мы помогали эшелонами перевозить россиян в нашу страну, пришло время это возместить», — добавил Жапаров.

Напомним, Собянин ранее заявлял, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что хотя зарплаты рабочих выросли почти вдвое, на российских стройках сохраняется кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов и закрытия границ во время распространения коронавируса.
В конце ноября власти Москвы сообщили, что решили проблему с дефицитом дворников: были задействованы рабочие из российских регионов.
В середине января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.
В 2020 году Россия лишилась порядка 3-5 млн трудовых мигрантов, что, по оценке МВД, составляет около трети или даже половины от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике.
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Комментарии 1
В мире , Марат Хуснуллин , Акылбек Жапаров , Сергей Собянин , Владимир Путин , Правительство Москвы , МВД , Деловая газета "Взгляд" , Кыргызстан , Москва , Республика Татарстан
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