В Киргизии призвали помочь мигрантам вернуться на работу в Россию

Депутат Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии Акылбек Жапаров в ходе заседания в среду, 20 января, призвал решить вопрос с авиарейсами в Россию , чтобы отправлять в страну больше рабочих из республики.

Жапаров сообщил, что во время пандемии в страну вернулись около 180 тыс. граждан, еще 150 тыс. пополнили ряды безработных.

«Мэр Москвы [Сергей Собянин] говорит, что не хватает рабочих, а мы не можем решить вопрос с авиасообщением. Если необходимо, то нужно эшелонами, на поездах отправлять наших граждан», — приводит его слова «Радио Азаттык».

Депутат считает, что затраты на билеты должно субсидировать правительство Киргизии, а граждане смогут вернуть долг в течение одного года или двух лет.

«Нужно обеспечить рабочие места, уже увеличилось количество краж. Если у граждан нет работы, то они идут на воровство. Во время войны мы помогали эшелонами перевозить россиян в нашу страну, пришло время это возместить», — добавил Жапаров.

Напомним, Собянин ранее заявлял, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что хотя зарплаты рабочих выросли почти вдвое, на российских стройках сохраняется кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов и закрытия границ во время распространения коронавируса.

В конце ноября власти Москвы сообщили, что решили проблему с дефицитом дворников: были задействованы рабочие из российских регионов.

В середине января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.