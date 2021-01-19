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Москва

В парламенте Швеции обеспокоены решением России выйти из ДОН 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
В Швеции расстроились из-за решения России выйти из ДОН
Фото: © Владимир Сергеев РИА Новости
Шведский депутат Маркус Вихель выразил обеспокоенность в связи с решением России выйти из Договора по открытому небу (ДОН). По его словам, такой шаг Москвы лишит Стокгольм возможности пользоваться преимуществами соглашения. Об этом говорится в запросе парламентария, направленном министру обороны страны Петеру Хультквисту. RT ознакомился с текстом документа.
По словам Вихеля, учитывая, что Стокгольм не располагает разведывательными спутниками, до недавнего времени Договор по открытому небу, являющийся элементом контроля над вооружениями и способствующий формированию атмосферы доверия и безопасности, служил на благо Швеции.
Так, шведские военнослужащие могли получать информацию о российском потенциале в значимых для королевства районах, посредством проведения разведывательных полётов над территорией России, объяснил парламентарий.

«Сейчас, к сожалению, многое указывает на то, что договор разваливается, так как Россия объявила о своём намерении выйти из него. Следовательно, мы больше не сможем получать столько же информации о силах, развёрнутых в непосредственной близости от нас, как раньше», — уточнил Вихель.

В связи с этим депутат поинтересовался, планирует ли глава Минобороны Швеции принять какие-либо меры для того, чтобы страна «располагала большим количеством данных о силах, дислоцированных в ближнем зарубежье».
Ранее в России заявили о начале процедуры выхода из ДОН. Такое решение в Москве приняли после выхода из соглашения Вашингтона.
Договор по открытому небу, участниками которого являются более 30 государств, разрешает свободные полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, задействованных в соглашении, и призван укреплять доверие между государствами с помощью совершенствования системы контроля за военной деятельностью.
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Комментарии 78
В мире , Политика , Петер Хультквист , Министерство обороны , Польша
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