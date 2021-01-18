В декабре, как сообщал «Рамблер», в Министерстве внутренних дел и по делам королевства Нидерландов заявили, что сотрудник Службы внешней разведки России, аккредитованный в качестве дипломата посольства РФ в Нидерландах, получал доступ к информации в сфере высоких технологий, а еще один играл вспомогательную роль. Оба были объявлены персонами нон грата и получили предписание покинуть страну в течение 14 дней.
Россия вышлет дипломатов посольства Нидерландов
Фото: ТАСС
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