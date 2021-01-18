Мост через Днестр Украина построит без привлечения Молдавии или доноров за счет средств государственного бюджета. Об этом 18 января сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью ТСН.

«Финансирование строительства этого моста будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины. Подчеркну: строительство всего мостового перехода осуществляется за счет Украины», — сказал он.

Также, по словам министра, Украина за собственные средства достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту. Молдавия со своей стороны достроит часть этой магистрали.

В середине января президент Молдавии Майя Санду была в Киеве с первым заграничным визитом в должности главы государства. Она заявила, что к реализации проекта строительства погранично-мостового перехода через Днестр «Ямполь — Косэуць» на трассе «Киев — Ямполь — Сорока — Кишинев» могут быть привлечены европейские партнеры.