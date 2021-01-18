Мужчина три месяца прятался от COVID-19 в аэропорту

Житель Калифорнии Адитья Сингх из-за боязни заразиться COVID-19 три месяца прятался от пандемии в аэропорту О’Хара, который находится в Чикаго . Он жил в зоне безопасности, притворяясь ее сотрудником, а едой с ним делились пассажиры, сообщает NBC Chicago.

Сингх прилетел 19 октября 2020 года в аэропорт Чикаго и не улетел домой, так как боялся заразиться COVID-19 в родном штате. Его задержали только 16 января, когда попросили показать удостоверение личности. Только тогда он снял маску с лица и предъявил служебный жетон. Выяснилось, что о его пропаже заявили еще осенью.

По данным издания Chicago Tribune, мужчину обвиняют в незаконном проникновении на запрещенную территорию и мелкой краже. Суд разрешил ему выйти на свободу под залог в тысячу долларов, но при условии, что он не появится больше в аэропорту.

Как рассказала адвокат, 36-летний Адитья Сингх живет в пригороде Лос-Анджелеса. Сейчас он безработный, хотя обладает степенью магистра в сфере гостиничного бизнеса. Отмечается, что у него никогда не было проблем с законом.