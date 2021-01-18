В выходные за участие в акциях в Минске задержали 30 человек

Сотрудники минской милиции задержали за минувшие выходные дни 30 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщили в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

"За минувшие выходные сотрудниками минской милиции за участие в несанкционированных мероприятиях задержаны 30 человек, которые помещены в изолятор временного содержания лиц", — отмечается в сообщении минской милиции на сайте ведомства.

По данным ГУВД, несмотря на регулярные предупреждения об ответственности, в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. "Наиболее активные были задержаны", — отметили в милиции. В ГУВД продолжается работа по установлению остальных граждан, которые принимали участие.