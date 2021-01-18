Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В Минске за прошедшие выходные за участие в незаконных акциях задержаны 30 человек 

ТАСС 50 минут назад
В выходные за участие в акциях в Минске задержали 30 человек
Фото: РИА Новости
Сотрудники минской милиции задержали за минувшие выходные дни 30 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщили в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

"За минувшие выходные сотрудниками минской милиции за участие в несанкционированных мероприятиях задержаны 30 человек, которые помещены в изолятор временного содержания лиц", — отмечается в сообщении минской милиции на сайте ведомства.

По данным ГУВД, несмотря на регулярные предупреждения об ответственности, в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. "Наиболее активные были задержаны", — отметили в милиции. В ГУВД продолжается работа по установлению остальных граждан, которые принимали участие.
В Белоруссии уже пять месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и покинула страну. Созданный в Белоруссии Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
ТАСС: последние новости
МИД ФРГ призвал к освобождению Навального МИД ФРГ призвал к освобождению Навального Кабмин Украины установил предельную цену на газ для населения в $250 за 1 тыс. кубометров Кабмин Украины установил предельную цену на газ для населения в $250 за 1 тыс. кубометров Глава Минздрава Армении подал в отставку Глава Минздрава Армении подал в отставку
Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
00:44
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
Происшествия В мире
Тысячи людей пытаются прорваться в США
01:32
Тысячи людей пытаются прорваться в США
Происшествия В мире
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Опубликовано видео вооруженного ограбления АЗС в Петербурге
00:48
Опубликовано видео вооруженного ограбления АЗС в Петербурге
Происшествия Криминал
Раздетый мужчина прокатился на сноуборде по улицам Москвы
00:54
Раздетый мужчина прокатился на сноуборде по улицам Москвы
Общество Новости Москвы
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
00:33
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
В мире США
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
00:57
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
Наука и техника
Видео этапа конкурса «Уверенный прием — 2021»
00:50
Видео этапа конкурса «Уверенный прием — 2021»
Армия
Прокладку топливной магистрали сняли на видео
01:27
Прокладку топливной магистрали сняли на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение