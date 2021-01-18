Жители Бразилии случайно сняли попадание в них молнии 

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В бразильском муниципалитете Миндури, штата Минас-Жерайс местные жители запечатлели на видео момент попадания в них молнии. Этот инцидент произошел с бразильцем Жозе Омаром де Оливейрой и его другом Клаудио Араужо Резенде. Мужчины находились на поле снимали на камеру непогоду, накрывшую область.

«Когда я увидел рядом солнце и дождь, то решил снять их на видео, чтобы показать, как велик Господь и прекрасна природа», — рассказал Оливейра.

По его словам, в момент удара они почувствовали толчок и упали.

«В меня полетел гравий. Мы были поражены и одновременно побежали к автомобилю», — вспомнил бразилец.

Оливейра считает, что молнию мог привлечь его мобильный телефон, передает Daily Mail.