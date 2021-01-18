Украина назвала судьбоносную дату для Крыма

Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что саммит «Крымской платформы» с участием иностранных лидеров состоится 23 августа 2021 года. Как сообщает УНИАН, на саммите планируют принять «конкретные решения» о судьбе полуострова.

«Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему», — подчеркнул Жовква.

По его словам, после саммита должна появиться декларация и «скоординированный международный инструментарий», с помощью которых Украина попытается забрать Крым у России . Президент Владимир Зеленский уже начал обзванивать коллег из других стран и приглашать на саммит.

ФБР заподозрило американку в краже ноутбука Пелоси для России

В ФБР поступила информация, что ноутбук, украденный из офиса спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, планировали передать российской спецслужбе. Как пишет Politico, некий свидетель рассказал, что участница беспорядков в Капитолии Джун Уильямс похитила технику для своего «друга из России».

Этот друг якобы планировал продать ноутбук российской Службе внешней разведки. Удалось ли ФБР задержать Уильямс, неизвестно. По данным Politico, ранее женщина покинула дом, предупредив мать, что ее не будет пару недель.

Der Spiegel рассказала о преимуществах российского газа

Немецкая газета Der Spiegel заявила , что Германия оказалась в центре «холодной газовой войны» которую ведут Россия и США. Каждая из стран пытается доказать, что ее газ — более экологичный, но Россия выигрывает в «зеленой» схватке.

Издание отметило, что сланцевый газ в Штатах добывают методом гидравлического разрыва. Для этого американцы используют химикаты, загрязняющие почву и грунтовые воды. Кроме того, доставка американского газа требует дополнительных затрат энергии: сначала газ охлаждают для преобразования в жидкую форму, а затем, уже на терминалах, проводят регазификацию.

Швеции отсоветовали играть в великую державу

Автор Sydöstran Андерс Бьёрнссон заявил , что внешнюю политику Швеции в последнее время определяют «эмоции и благие намерения», а не разум и реализм: страна часто и без надобности раздражает «большого соседа на востоке».

По версии автора, правительство Швеции создает угрозу национальной безопасности своими провокационными действиями против России и делает страну все более уязвимой для нападения за счет помощи основным противникам Москвы. Бьёрнссон считает, что Швеции стоит отказаться от тесного сотрудничества с НАТО и стремиться к нейтралитету «на основе собственной военной мощи».

Лукашенко придется заплатить высокую цену

Александру Лукашенко придется заплатить высокую цену за российскую поддержку, которая помогла ему удержаться у власти во время протестов. Об этом научный сотрудник Карлова университета Ян Шир заявил в своем материале для iDNES.cz.

По мнению Шира, Лукашенко сохранил свой пост благодаря российским деньгами и российским консультантам, которые работали с белорусскими СМИ и силовиками. Однако теперь Лукашенко — изгой, его отношения с Западом безнадежно испорчены, а страной вместо него будет управлять Россия. Эксперт заявил, что объявленная Лукашенко конституционная реформа — на самом деле управляемая Россией смена режима, которая даст Москве возможность вмешиваться в белорусские дела.