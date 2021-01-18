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Москва

Медработник умер в Индии после прививки от COVID-19 

Москва24 11 минут назад
Медработник умер в Индии после прививки от COVID-19
Фото: AP Photo/Ajit Solanki
В индийском городе Морадабад в штате Уттар-Прадеш сотрудник правительственной больницы умер через сутки после вакцинации от COVID-19. Об этом заявил главный врач больницы доктор Гарг, сообщает "Газета.ру".

"Он был привит в субботу около полудня. В воскресенье он почувствовал трудности с дыханием и пожаловался на заложенность в груди", — уточнил Гарг. По словам медицинского специалиста, в дальнейшем будет произведено вскрытие, нужное для выяснения обстоятельств смерти.

По словам главврача, смерть, возможно, не связана с вакцинацией от коронавирусной инфекции. На территории Индии 16 января стартовала общенациональная кампания по вакцинации от COVID-19.
Ранее паралич лицевого нерва произошел у 13 израильтян после вакцинации препаратом Pfizer. В Минздраве рекомендовали отсрочить введение второй прививки до тех пор, пока симптомы не уйдут.
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В мире , Происшествия , Минздрав РФ , Газета.Ru , Индия
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