Медработник умер в Индии после прививки от COVID-19 

"Он был привит в субботу около полудня. В воскресенье он почувствовал трудности с дыханием и пожаловался на заложенность в груди", — уточнил Гарг. По словам медицинского специалиста, в дальнейшем будет произведено вскрытие, нужное для выяснения обстоятельств смерти.