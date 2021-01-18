В Германии обнаружен новый штамм коронавируса 

Три человека заразились неизвестным ранее типом коронавируса на юге Германии сообщает ТАСС со ссылкой на издание Munchner Merkur. Ученые не пока не знают, насколько опасна новая инфекция.

Новость о коронавирусе с неизвестной мутацией появилась после вспышки заболеваний в клинике в немецком городе Гармиш-Партенкирхен в Баварии . Всего заболело 73 человека из числа сотрудников и пациентов. При этом у троих был обнаружен коронавирус-мутант.

Новый штамм отправили на исследование в клинику Charite. Медики затрудняются утверждать, насколько опасен новый тип инфекции, попросив время на его изучение.

Ранее как сообщал «Рамблер», в Великобритании был обнаружен коронавирус-мутант. Ученые, изучив ранее не известный штамм инфекции, пришли к выводу, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%).

В США нашли коронавирус с тремя мутациями одновременно. В середине октября у 8 жителей норвежского города Тронхейм обнаружили заражение неизвестным ранее видом инфекции. В конце августа индонезийские ученые выяснили, что почти половина всех зараженных коронавирусом людей в стране являются носителями нового, ранее не изученного штамма коронавируса.

Отмечалось, что мутация способствует более быстрой передаче вируса, однако точных данных, что она провоцирует более сложное протекание болезни, выявлено не было.

Вьетнамские ученые также выявляли коронавирус-мутант, преимущественно у гостей и жителей города Дананг. Вирус характеризуется более высокой скоростью распространения, а также более агрессивным влиянием на организм инфицированного человека.

По подсчетам специалистов клиники Charite, в настоящее время в мире зафиксировано около 12 тысяч разновидностей коронавируса. Самым опасным из них пока считается «британский» штамм из-за скорости распространения.