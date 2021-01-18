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На Украине игнорируют запрет на использование русского в магазинах 

Алиса Селезнёва 1 час назад
На Украине игнорируют запрет на использование русского в магазинах
Фото: ТАСС
Жители Украины игнорируют закон и продолжают говорить в магазинах и на рынках на русском, а не на украинском языке. Об этом пишет «Одесская жизнь».
Как сообщал «Рамблер», с 16 января сотрудники сферы обслуживания Украины обязаны говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении. Тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф в размере 5,1-6,8 тысячи гривен (13,4-17,9 тысячи рублей).
При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что украинцы из «бумажного фронта» уже пишут доносы на тех, кто говорит на русском языке.
Корреспонденты издания «Одесская жизнь» оценили, как соблюдается новый закон в сфере торговле и пришли в выводу, что в ряде крупных магазинов переход на обслуживание на украинском в целом прошел успешно. Однако часть продавцов небольших магазинов и мини-маркетов даже не слышали о вступлении в силу новой нормы.

«Я где-то читала об этом законе, но не знала, что его уже приняли. Приму во внимание, но это Одесса. Лично ко мне никто ни разу не обращался на украинском», — рассказала продавщица Галина.

При этом и в некоторых крупных супермаркетах новый «закон работает „50 на 50“, констатирует издание. По мнению журналистов, все зависит от конкретного кассира и некоторые „с трудом“ переходят на государственный язык.
В свою очередь депутат Рады от „Слуги народа“ Максим Бужанский рассказал в своем Telegram-канале, что сходил на рынок, чтобы понять, как действует новый закон.

»Был на рынке, и понял, что какими-то тридцатью оперуполномоченными тут не справиться», — подчеркнул он.

Парламентарий также назвал «идиотским» требовать от продавца перейти на русский язык из принципа.
«Это ровно так же идиотски, как требование перейти на украинский язык из принципа.

Из принципа себя в чем-то ограничивать, из принципа кого-то в чем-то ограничивать. Это — не принципы, это — смешно и глупо», — уверен он.

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Комментарии 1
В мире , Украина , Максим Бужанский , Николай Азаров
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