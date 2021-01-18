На Украине игнорируют запрет на использование русского в магазинах 

Жители Украины игнорируют закон и продолжают говорить в магазинах и на рынках на русском, а не на украинском языке. Об этом пишет «Одесская жизнь».

Как сообщал «Рамблер», с 16 января сотрудники сферы обслуживания Украины обязаны говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении. Тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф в размере 5,1-6,8 тысячи гривен (13,4-17,9 тысячи рублей).

При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что украинцы из «бумажного фронта» уже пишут доносы на тех, кто говорит на русском языке.

Корреспонденты издания «Одесская жизнь» оценили, как соблюдается новый закон в сфере торговле и пришли в выводу, что в ряде крупных магазинов переход на обслуживание на украинском в целом прошел успешно. Однако часть продавцов небольших магазинов и мини-маркетов даже не слышали о вступлении в силу новой нормы.

«Я где-то читала об этом законе, но не знала, что его уже приняли. Приму во внимание, но это Одесса. Лично ко мне никто ни разу не обращался на украинском», — рассказала продавщица Галина.

При этом и в некоторых крупных супермаркетах новый «закон работает „50 на 50“, констатирует издание. По мнению журналистов, все зависит от конкретного кассира и некоторые „с трудом“ переходят на государственный язык.

В свою очередь депутат Рады от „Слуги народа“ Максим Бужанский рассказал в своем Telegram-канале, что сходил на рынок, чтобы понять, как действует новый закон.

»Был на рынке, и понял, что какими-то тридцатью оперуполномоченными тут не справиться», — подчеркнул он.

Парламентарий также назвал «идиотским» требовать от продавца перейти на русский язык из принципа.

«Это ровно так же идиотски, как требование перейти на украинский язык из принципа.