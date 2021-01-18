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На Украине снизили цену на газ для населения 

ИА Regnum и ещё 6 1 час назад
На Украине снизили цену на газ для населения
Фото: РИА Новости
Цена на газ дня населения Украины снижена до 6,99 грн за кубический метр. Об этом, как передает телеканал 112.ua, заявил 18 января глава правительства страны Денис Шмыгаль.

«По поручению президента Украины правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше, чем 6,99 грн за куб поставщики газа не смогут поднимать цену», — рассказал он.

Шмыгаль отметил, что цена на газ снижена примерно на 30%, а средняя платёжка за данный вид топлива составит примерно 40% от минимальной заработной платы.
Отметим, ранее член экспертного совета при министерстве энергетики Украины Геннадий Рябцев в интервью украинскому блогеру и политику Анатолию Шарию выразил сомнение касательно правдивости «снижения» цен за газ. Он рассказал, что по закону для снижения цены должна быть выполнена определённая процедура, а новые тарифы должны быть сначала экономически обоснованы.
Напомним, на Украине во многих городах страны прошли акции протеста против повышения тарифов на газ.
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Комментарии 1
В мире , Денис Шмыгаль , Анатолий Шарий , Геннадий Рябцев
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