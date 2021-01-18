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Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео 

Алевтина Жаркова 18 минут назад
В США в преддверии инаугурации президента США Джо Байдена не стихают акции протеста. Примерно 50 вооруженных американцев сегодня собрались у здания капитолия и в Огайо. Люди с оружием явились и зданию капитолия в Мичигане. Видео с места событий публикует Telegram-канал RT.
По данным источника, мужчины с автоматами заявляли, что они «центристы, которые пришли к выводу, что правительство лишает людей прав и свобод». Обе акции протеста проходили мирно и обошлись без арестов митингующих.
Инаугурация избранного президента США состоится 20 января в Вашингтоне. В связи с предстоящим мероприятием во всех штатах были приняты беспрецедентные меры безопасности — в этот день за порядком будет следить 21 тысяча служащих Национальной гвардии.
В мире , Видео , США , Джозеф Байден
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