На могилах Бухенвальда устроили спуски для катания на санях

«Мы просим посетителей мемориального комплекса вести себя в соответствии с достоинством места. Мы не можем терпеть никаких нарушений правил посещения в этом месте — в частности, случаи нарушения покоя умерших из-за занятий зимними видами спорта возле могильного комплекса. В минувшие выходные было много всего… так, на могилах было обнаружено много санных следов», — цитирует указанное СМИ представителя названного Фонда.