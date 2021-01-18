На могилах Бухенвальда устроили спуски для катания на санях

В Германии близ мемориала бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд в качестве санных спусков задействовали братские могилы.
Об этом сообщили в немецком издании «Nasha germania», сославшись на заявление Фонда мемориалов Бухенвальда и Миттельбау-Дора.
Подчёркивается, что в упомянутой структуре призвали уважительно относиться к памяти погибших и воздержаться от зимних забав на всей территории бывшего нацистского концлагеря и его кладбищ.
«Мы просим посетителей мемориального комплекса вести себя в соответствии с достоинством места. Мы не можем терпеть никаких нарушений правил посещения в этом месте — в частности, случаи нарушения покоя умерших из-за занятий зимними видами спорта возле могильного комплекса. В минувшие выходные было много всего… так, на могилах было обнаружено много санных следов», — цитирует указанное СМИ представителя названного Фонда.