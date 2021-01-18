Пушков назвал «козыри» Байдена для борьбы с Россией 

Пушков подчеркнул, что развитие американо-украинских отношений станет одним из основных направлений «антироссийской деятельности» Байдена. «Украина — это козырь» нового президента США против Москвы, отметил сенатор. По его словам, Вашингтон и Киев скорее всего начнут налаживать связи в сфере военного взаимодействия.

«Будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил», — заявил член Совфеда.

Он добавил, что первым делом речь будет идти о строительстве в Украине американской военной базы. Пушков напомнил о намерении президента страны Владимира Зеленского обзавестись двумя военными объектами на своей территории: на Черном море и на Азовском море. При этом, по словам сенатора, собственных средств на реализацию идеи у Киева нет.

«Соединенные Штаты — явный кандидат на то, чтобы финансировать строительство одной из таких баз, которая затем превратится в их базу», — заявил сенатор.

Кроме того, ходят слухи, что американцы планируют поставлять украинцам не только оборонительное оружие, но и наступательное. Резюмируя вышесказанное, Пушков отметил, что «Байден хорошо знает Украину» и постарается максимально использовать свои знания против Москвы.