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Москва

Пушков назвал «козыри» Байдена для борьбы с Россией 

Павел Тиунов 4 минуты назад
Пушков назвал «козыри» Байдена для борьбы с Россией
Фото: РИА Новости
После вступления Джо Байдена в должность президента США американские власти активизируют работу с Украиной, предположил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в интервью изданию «Украина.ру». По его мнению, не исключено, что в будущем Вашингтон построит на украинской территории военную базу.
Пушков подчеркнул, что развитие американо-украинских отношений станет одним из основных направлений «антироссийской деятельности» Байдена. «Украина — это козырь» нового президента США против Москвы, отметил сенатор. По его словам, Вашингтон и Киев скорее всего начнут налаживать связи в сфере военного взаимодействия.

«Будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил», — заявил член Совфеда.

Он добавил, что первым делом речь будет идти о строительстве в Украине американской военной базы. Пушков напомнил о намерении президента страны Владимира Зеленского обзавестись двумя военными объектами на своей территории: на Черном море и на Азовском море. При этом, по словам сенатора, собственных средств на реализацию идеи у Киева нет.

«Соединенные Штаты — явный кандидат на то, чтобы финансировать строительство одной из таких баз, которая затем превратится в их базу», — заявил сенатор.

Кроме того, ходят слухи, что американцы планируют поставлять украинцам не только оборонительное оружие, но и наступательное. Резюмируя вышесказанное, Пушков отметил, что «Байден хорошо знает Украину» и постарается максимально использовать свои знания против Москвы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что после утверждения в качестве президента США Джо Байдену будет не до Украины. Он признал, что «украинские дела» — это часть сложной американской политики, направленной против России. При этом эксперт подчеркнул, что роль Незалежной в политической схеме уже отыграна, а все надежды Киева на сближение с США — напрасны.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Яков Кедми , Совет Федерации
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