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Москва

Япония намерена «поставить точку» в вопросе с Курилами 

Артём Кульша 30 минут назад
Власти России и Японии должны окончательно решить вопрос о территориальной принадлежности южной группы островов Курильского архипелага. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Суга выступил с программной речью на открытии сессии японского парламента. В ходе нее он сообщил о намерении вести переговоры с Россией относительно судьбы Курильских островов на основе прежних договоренностей между Москвой и Токио.
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Также председатель правительства Японии рассказал, что стремится к развитию всего комплекса отношений с Россией, в том числе к заключению мирного договора по итогам Второй мировой войны.

«Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям. В нем необходимо поставить окончательную точку», — заявил он.

В октябре Суга заявил, что суверенитет Японии распространяется на все четыре острова южной группы островов Курильского архипелага — Итуруп, Хабомаи, Шикотан и Кунашир, — и предметом переговоров с Россией о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны является определение территориальной принадлежности каждого из них.
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В мире , Видео
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