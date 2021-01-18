Япония намерена «поставить точку» в вопросе с Курилами 

Власти России Японии должны окончательно решить вопрос о территориальной принадлежности южной группы островов Курильского архипелага. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Суга выступил с программной речью на открытии сессии японского парламента. В ходе нее он сообщил о намерении вести переговоры с Россией относительно судьбы Курильских островов на основе прежних договоренностей между Москвой и Токио.

Также председатель правительства Японии рассказал, что стремится к развитию всего комплекса отношений с Россией, в том числе к заключению мирного договора по итогам Второй мировой войны.

«Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям. В нем необходимо поставить окончательную точку», — заявил он.

В октябре Суга заявил, что суверенитет Японии распространяется на все четыре острова южной группы островов Курильского архипелага — Итуруп, Хабомаи, Шикотан и Кунашир, — и предметом переговоров с Россией о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны является определение территориальной принадлежности каждого из них.