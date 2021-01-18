В Сербии заявили о попытке Запада очернить российскую вакцину

Западные ученые пытались создать негативный ореол вокруг российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает «Печат».

«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России

На днях сербское издание «Печат» написало, что западные ученые в попытке получить фору в несколько месяцев пытались посеять сомнения в эффективности и безопасности «Спутника V». Они объявили вакцину чуть ли не биологическим оружием, а российских коллег — едва ли не террористами.

«Если бы масштабная вакцинация началась на три месяца раньше, мир скорее освободился бы от пандемии», — отметил автор публикации.

Он констатировал, что западные средства массовой информации «ослабили хватку» по отношению к «Спутнику V» лишь после появления на рынке других вакцин.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 95 миллионов человек. В России число заболевших превысило 3,56 миллиона человек.