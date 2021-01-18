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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа 

Газета.Ru 15 минут назад
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Фото: Reuters
ВВС Израиля ударили по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет. Об этом сообщается на странице израильской армии в Twitter..
Отмечается, что в ночь на понедельник, 18 января, из северной части сектора Газа в направлении побережья недалеко от города Ашдод были запущены две ракеты.

«В ответ на это истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военным целям, принадлежащим ХАМАС в Газе», — указано в сообщении.

Отмечается также, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, не сработали. Никто не пострадал.
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В мире , Хамас , ЦАХАЛ
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