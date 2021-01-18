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Москва

Премьер Японии собрался «окончательно решить» вопрос с Курилами 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Японское правительство намерено окончательно решить с Россией вопрос о южной части Курильских островов, заявил премьер-министр Есихидэ Суга.

«Вопрос о северных территориях (так в Японии именуют южную часть Курил — прим. ВЗГЛЯД) не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку», — цитирует ТАСС премьера.

По его словам, он намерен продолжать курс в отношении России, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ.

«Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора», — сказал Суга.

Напомним, в правилах розыгрышей грин-карт в рамках программы Diversity Visa, опубликованных на сайте Госдепартамента США, говорится, что «лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России».
Напомним, Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Токио претендует на российские острова Южно-Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. В Японии называют эти территории северными. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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В мире , Видео , Синдзо Абэ , Госдеп США , ИТАР-ТАСС
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