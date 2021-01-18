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CNN: Трамп намерен объявить о помиловании около 100 человек 19 января 

ТАСС и ещё 3 3 часа назад
Трамп планирует помиловать около 100 человек
Фото: AP Photo/Susan Walsh
При этом глава Белого дома не планирует помиловать самого себя, отмечает телекомпания
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп намерен 19 января объявить о помиловании около 100 человек. При этом, как отмечает в воскресенье телекомпания CNN, глава Белого дома не планирует помиловать самого себя, на что ранее указывали американские СМИ.
Изначально, отмечает CNN, Трамп планировал поочередно объявить о президентском помиловании двух групп людей в конце прошлой недели и в предстоящий вторник. Однако на фоне беспорядков, устроенных его сторонниками в Вашингтоне 6 января, глава Белого дома вынужден был пересмотреть свои планы. Теперь ожидается, что Трамп объявит о помиловании сразу около 100 человек накануне инаугурации демократа Джозефа Байдена, которая намечена на 20 января.
При этом телекомпания утверждает, что события в Вашингтоне и последовавшая за ними процедура импичмента Трампа могли склонить республиканца к тому, чтобы не объявлять о помиловании своих детей, адвоката Рудольфа Джулиани и себя самого. К настоящему моменту источники CNN считают, что Трамп не решится на собственное помилование, однако предупреждают, что его действия в последние дни президентского срока могут носить непредсказуемый характер.
Как сообщала после событий 6 января газета The New York Times, Трамп в последние недели обсуждал со своим окружением возможность того, что он до ухода со своего поста объявит о помиловании в превентивном порядке себя самого. Ранее CNN сообщала, что республиканец обсуждал с помощниками возможность в превентивном порядке помиловать свою дочь Иванку и ее супруга Джареда Кушнера, являющихся его советниками, а также ряд других людей. Отмечалось, что американский лидер опасается того, что он и его приближенные могут подвергнуться преследованиям при новой администрации.
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В мире , Джозеф Байден , Джаред Кушнер , Дональд Трамп , New York Times , Нью-Йорк , США
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