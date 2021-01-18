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ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского 

РИА Новости 14 минут назад
ФБР разыскивает избивших полицейского при штурме Капитолия
Фото: Reuters
Федеральное бюро расследований США разыскивает семерых участников беспорядков в Вашингтоне, избивших полицейского, говорится на сайте ФБР.
Удалось установить фото подозреваемых. Все они белые мужчины.
Помимо нападения на полицию, их обвиняют в незаконном проникновении в здание Капитолия.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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