ФБР разыскивает избивших полицейского при штурме Капитолия

Федеральное бюро расследований США разыскивает семерых участников беспорядков в Вашингтоне, избивших полицейского, говорится на сайте ФБР.
Удалось установить фото подозреваемых. Все они белые мужчины.
Помимо нападения на полицию, их обвиняют в незаконном проникновении в здание Капитолия.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.