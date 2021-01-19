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Австралия может оставить границы закрытыми до 2022 года 

Профиль и ещё 3 45 минут назад
Границы Австралии могут остаться закрытыми до 2022 года
Фото: profile.ru
Из-за пандемии коронавируса многие страны объявили локдаун, авиасообщение с ними было приостановлено. Австралия, куда любят приезжать туристы, может оставить свои границы закрытыми до конца 2021 года.
Об этом заявил глава национального департамента здравоохранения Брендан Мерфи. Он добавил, что государство может надолго продлить ограничения, несмотря на вакцинацию населения. «Мы пока не знаем, предотвратит ли иммунизация распространение вируса, и вполне вероятно, что карантин продлится еще какое-то время», — заявил он в эфире телеканала ABC. Мерфи призвал власти Австралии быть осторожнее и назвал вакцины от коронавируса «светом в конце туннеля» для страны.
На территории Австралии было зарегистрировано 28 708 инфицированных COVID-19. С начала пандемии в стране скончались 909 человек. Выздоровели 25 918 пациентов.
Ранее эксперты туристической области рассказали об изменениях, которые произойдут в путешествиях в этом году на фоне пандемии коронавируса. В частности, они объяснили, как, по их мнению, это отразиться на поездках в далекие страны — Австралию, США, Новую Зеландию.
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В мире , телеканал АВС , Австралия
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