В Словакии ужесточили правила для выхода из дома 

Жителям Словакии запретили выходить из дома на прогулку без отрицательного теста на COVID-19 . Об ужесточении санитарных правил сообщил премьер Игорь Матович. По его словам, данная мера призвана уменьшить количество смертей от коронавируса и заполненность больниц.

"Не только для поездки на работу, но и для прогулки в парке всем гражданам от 15 до 65 лет необходимо будет иметь с собой документ с результатами теста", — цитирует Матовича РИА Новости.

Сегодня в Республике начинается массовое тестирование населения на коронавирус. Матович призвал граждан активно принять в нем участие, отметив, что оно будет бесплатным. По словам премьера, последние данные свидетельствуют о том, что у 85% новых заразившихся обнаружена так называемая "британская мутация" коронавируса, более агрессивная по сравнению с обычной.

За время пандемии в Словакии заразились 223 тысячи 325 человек, из них 168 тысяч 915 выздоровели, а 3 тысячи 474 пациента скончались. В конце декабря прошлого года в стране началась вакцинация от COVID-19.