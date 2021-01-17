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На КПП в центре Вашингтона арестовали женщину 

РИА Новости 23 минуты назад
На КПП в центре Вашингтона арестовали женщину
Фото: РИА Новости
Женщину арестовали на КПП в центре Вашингтона, который оцеплен в рамках подготовки к инаугурации президента США, сообщает телеканал MSNBC.
Репортер в эфире телеканала рассказала, что женщина на пропускном пункте, которых теперь множество по всему центру американской столицы, показала некую "монету", заявив о своей принадлежности к силовым структурам.
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"Она продолжила движение, потом попыталась уехать. Ее арестовали, сейчас проверяют в психиатрическом госпитале", — рассказала корреспондент телеканала.

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