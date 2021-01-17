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Десятки вооруженных американцев пришли к зданию парламента Мичигана 

Аргументы Недели 26 минут назад
Десятки вооруженных американцев пришли к зданию парламента Мичигана
Фото: SCOTT OLSON
СМИ сообщили, что десятки американцев со стрелковым оружием пришли к зданию парламента Мичигана в столице штата городе Ленсинг. Отмечается, что владение им разрешено, обстановка спокойная.
На опубликованных СМИ кадрах изображено множество журналистов на газоне напротив здания парламента. Также там находятся люди, которые демонстративно показывают свое оружие. Полиция оцепила периметр вокруг здания, но попасть на находящуюся рядом лужайку можно без ограничений. Недалеко от места дежурят бойцы нацгвардии на джипах и броневиках.
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В источнике говорится, что в небе над Ленсингом барражируют вертолеты. Журналисты и протестующие прогуливаются по лужайке.
Ранее сообщалось, что решение избранного президента Джо Байдена назначить Викторию Нуланд на должность заместителя госсекретаря может ухудшить отношения с Россией.
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