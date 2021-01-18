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Сенатор Грэм назвал импичмент Трампу политической местью 

РИА Новости и ещё 4 34 минуты назад
Сенатор Грэм назвал импичмент Трампу политической местью
Фото: Reuters
Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал неконституционным актом политической мести попытку сената вынести импичмент президенту США Дональду Трампу.
Сенатор написал письмо лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру, в котором призвал того отклонить статьи импичмента, когда они поступят в палату.

"Сейчас вместо того, чтобы своим первым действием в качестве лидера большинства начать национальное исцеление, которого страна так жаждет, вы добиваетесь мести и политического возмездия", — говорится в письме, которое Грэм опубликовал в Twitter.

По словам сенатора, импичмент существует, чтобы защитить страну от ущерба, который действующий президент может нанести, если останется в должности, а не чтобы "оправдывать политическое недовольство" после того, как президент покинул пост.

"Лидер Шумер, проводить представление в виде импичмента бывшему президенту — это неблагоразумно и неконституционно", — написал Грэм.

Он задал вопрос, стоило ли республиканцам, когда они удерживали большинство в обеих палатах конгресса США, вынести импичмент экс-президенту Бараку Обаме и запретить ему занимать должность в будущем за его реакцию на инцидент в Бенгази, и стоит ли демократам, которые сейчас лидируют в обеих палатах, отстранять чиновников из администрации Трампа от будущих должностей просто потому что "им кажется, что они могут".

"Попытка сената отстранить президента, который больше не занимает этот пост, от должности в будущем будет неконституционным актом политической мести, а не справедливым конституционным действием для защиты страны путем отставки действующего президента", — написал Грэм, отметив, что импичмент лишь подтолкнет к разделению народа.

При нападении на американское консульство в сентябре 2012 года в Бенгази в Ливии погиб американский посол и еще три гражданина США. Трамп многократно критиковал предыдущую администрацию президента Барака Обамы за несвоевременную реакцию на нападение и предположительные попытки скрыть серьезность произошедшего.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.
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В мире , США , Барак Обама , Чак Шумер , Джозеф Байден , Линдси Грэм , Дональд Трамп , МВД
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