Сенатор Грэм назвал импичмент Трампу политической местью 

Сенатор написал письмо лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру , в котором призвал того отклонить статьи импичмента, когда они поступят в палату.

"Сейчас вместо того, чтобы своим первым действием в качестве лидера большинства начать национальное исцеление, которого страна так жаждет, вы добиваетесь мести и политического возмездия", — говорится в письме, которое Грэм опубликовал в Twitter.

По словам сенатора, импичмент существует, чтобы защитить страну от ущерба, который действующий президент может нанести, если останется в должности, а не чтобы "оправдывать политическое недовольство" после того, как президент покинул пост.

"Лидер Шумер, проводить представление в виде импичмента бывшему президенту — это неблагоразумно и неконституционно", — написал Грэм.

Он задал вопрос, стоило ли республиканцам, когда они удерживали большинство в обеих палатах конгресса США, вынести импичмент экс-президенту Бараку Обаме и запретить ему занимать должность в будущем за его реакцию на инцидент в Бенгази , и стоит ли демократам, которые сейчас лидируют в обеих палатах, отстранять чиновников из администрации Трампа от будущих должностей просто потому что "им кажется, что они могут".

"Попытка сената отстранить президента, который больше не занимает этот пост, от должности в будущем будет неконституционным актом политической мести, а не справедливым конституционным действием для защиты страны путем отставки действующего президента", — написал Грэм, отметив, что импичмент лишь подтолкнет к разделению народа.

При нападении на американское консульство в сентябре 2012 года в Бенгази в Ливии погиб американский посол и еще три гражданина США. Трамп многократно критиковал предыдущую администрацию президента Барака Обамы за несвоевременную реакцию на нападение и предположительные попытки скрыть серьезность произошедшего.