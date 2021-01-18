В Сербии заявили о попытке Запада очернить российскую вакцину

На Западе попытались сделать все возможное, чтобы оставить успехи российских ученых незамеченными и скрыть данные о препарате «Спутник V» из-за конкурентной борьбы за вакцину, пишет сербское издание «Печат».

РИА «Новости» По словам автора статьи, многим странам было выгодно критиковать российскую вакцину, чтобы их собственные производители получили «фору» в несколько месяцев, передает

«Если бы масштабная вакцинация началась на три месяца раньше, эффект был бы больше и быстрее, и мир скорее освободился бы от пандемии. Но этого не произошло, и, более того, основная аудитория западных СМИ до сих пор не получила полной информации о «Спутнике V», — отметил автор.

В материале подчеркивается, что негативные комментарии в адрес препарата появлялись в прессе преимущественно в то время, пока «Спутник V» был единственным в мире, и СМИ смогли беспристрастно говорить о разработке только после появления на рынке других вакцин. По мнению автора, это связано с тем, что российский препарат представлял серьезную угрозу для западных конкурентов.

«Выяснилось, что российские официальные лица рассказывали о «Спутнике V» чистую правду. А когда они захотели поделиться своим успехом с миром и сделать его доступным для всех, не думая исключительно о прибыли, их объявили чуть ли не террористами, которые грозят уничтожить планету биологическим оружием», — говорится в публикации.

Напомним, первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии во вторник, 5 января.