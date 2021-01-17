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Голландская полиция применила водометы для разгона демонстрантов в Амстердаме 

ТАСС и ещё 1 57 минут назад
В Амстердаме полиция применила водометы на акции протеста
Фото: РИА Новости
Несколько сотен человек собрались на Музейной площади города, чтобы выразить протест в связи с действиями кабинета министров и политикой властей по борьбе с пандемией коронавируса
Голландская полиция была вынуждена применить водометы для разгона несанкционированной акции протеста в Амстердаме. Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Ранее демонстрация была запрещена муниципалитетом, однако несколько сотен человек все равно собрались на Музейной площади города, чтобы выразить протест в связи с действиями кабинета министров и политикой властей по борьбе с пандемией коронавируса. Многие из них не соблюдали дистанцию в 1,5 метра друг от друга и были без масок.
По данным телеканала, водометы были пущены вход после того, как демонстранты отказались выполнять требования правоохранительных органов покинуть площадь.
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В мире , МВД , Амстердам , Гаага , Нидерланды
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