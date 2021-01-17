В Амстердаме полиция применила водометы на акции протеста

Несколько сотен человек собрались на Музейной площади города, чтобы выразить протест в связи с действиями кабинета министров и политикой властей по борьбе с пандемией коронавируса

Голландская полиция была вынуждена применить водометы для разгона несанкционированной акции протеста в Амстердаме . Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация

Ранее демонстрация была запрещена муниципалитетом, однако несколько сотен человек все равно собрались на Музейной площади города, чтобы выразить протест в связи с действиями кабинета министров и политикой властей по борьбе с пандемией коронавируса. Многие из них не соблюдали дистанцию в 1,5 метра друг от друга и были без масок.