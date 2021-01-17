Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Официантка спасла избитого ребенка от жестоких родителей в США 

Слово и Дело 10 минут назад
Официантка спасла избитого ребенка от жестоких родителей в США
Фото: pixabay.com
Сотрудник ресторана Mrs. Potato Флавен Карвалью обратила внимание на странных посетителей и их голодающего ребенка в американском городе Орландо штата Флорида.
По словам женщины, родители не давали есть мальчику во время семейного застолья. Отчим мальчика заявил, что ребенку дадут еду дома. Бдительная американка заметила на руках и лице ребенка многочисленные ссадины и синяки.

"Я увидела огромную ссадину между его бровей", — сказала Карвалью.

Она тайком передала мальчику записку и предложила свою помощь. Сначала мальчик ответил отказом, но со второго раза кивнул. Тогда женщина позволила в полицию, а прибывшие на место правоохранители задержали отчима за насилие над ребенком.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае
Слово и Дело: последние новости
Французский банкир Бенджамин де Ротшильд скончался в возрасте 57 лет Французский банкир Бенджамин де Ротшильд скончался в возрасте 57 лет Жительница Великобритании засняла на камеру призрака-насильника Жительница Великобритании засняла на камеру призрака-насильника Личный юрист Трампа прокомментировал дело об импичменте президента Личный юрист Трампа прокомментировал дело об импичменте президента
В мире , Происшествия , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
00:32
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
Происшествия
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
00:48
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
Происшествия
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
00:41
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
Происшествия
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
00:13
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
00:20
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
Пожары
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
00:14
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
Происшествия
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
00:41
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
Пожары
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
00:31
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
Происшествия
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
00:48
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
Происшествия
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
00:24
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение