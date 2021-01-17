Официантка спасла избитого ребенка от жестоких родителей в США 

Сотрудник ресторана Mrs. Potato Флавен Карвалью обратила внимание на странных посетителей и их голодающего ребенка в американском городе Орландо штата Флорида.

По словам женщины, родители не давали есть мальчику во время семейного застолья. Отчим мальчика заявил, что ребенку дадут еду дома. Бдительная американка заметила на руках и лице ребенка многочисленные ссадины и синяки.

"Я увидела огромную ссадину между его бровей", — сказала Карвалью.

Она тайком передала мальчику записку и предложила свою помощь. Сначала мальчик ответил отказом, но со второго раза кивнул. Тогда женщина позволила в полицию, а прибывшие на место правоохранители задержали отчима за насилие над ребенком.