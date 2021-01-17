Трамп конфисковал записи переводчика со встречи с Путиным

Отмечается, что у Трампа есть "привычка разрывать документы" и затем выбрасывать их, из-за чего сотрудникам Белого дома, работающим с бумагами, приходится часами склеивать их. По данным агентства, "растет беспокойство", что из-за неполного сохранения записей Белого дома в истории президентства Трампа "останется дыра".

"Ему говорили перестать так делать, но он не хотел останавливаться", — рассказал агентству Соломон Ларти, бывший аналитик архивов Белого дома.

Гамбурге. Агентство сообщает, в частности, что Трамп "конфисковал" записи переводчика, который в 2017 году присутствовал на его встрече с российским президентом Владимиром Путиным

Кроме того, по данным агентства, сотрудники Трампа пользовались личной электронной почтой и приложениями для обмена сообщениями. Как пишет СМИ, бывший советник Белого дома Дон Макган в феврале 2017 года направил служебную записку, в которой проинструктировал сотрудников отказаться от подобной сомнительной практики — или же сохранять материалы, делая скриншоты. Однако организации, выступающие за прозрачность работы властей, считают, что скриншоты не могут передать полного объема информации, говорится в материале агентства.

Ассошиэйтед Пресс уточняет, что несоблюдение Трампом закона, предписывающего хранить документацию, не грозит действующему лидеру США каким-либо последствиями. Закон гласит, что президент не может уничтожать документацию, не обращаясь за консультацией к национальному архивисту и не уведомляя конгресс, однако президент имеет право не следовать рекомендации архивиста.