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СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина 

РИА Новости и ещё 2 39 минут назад
Трамп конфисковал записи переводчика со встречи с Путиным
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп проявлял беспечность в отношении закона, требующего сохранения документации, что грозит оставить пробелы в истории его президентства, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Отмечается, что у Трампа есть "привычка разрывать документы" и затем выбрасывать их, из-за чего сотрудникам Белого дома, работающим с бумагами, приходится часами склеивать их. По данным агентства, "растет беспокойство", что из-за неполного сохранения записей Белого дома в истории президентства Трампа "останется дыра".
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"Ему говорили перестать так делать, но он не хотел останавливаться", — рассказал агентству Соломон Ларти, бывший аналитик архивов Белого дома.

Агентство сообщает, в частности, что Трамп "конфисковал" записи переводчика, который в 2017 году присутствовал на его встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Гамбурге.
Кроме того, по данным агентства, сотрудники Трампа пользовались личной электронной почтой и приложениями для обмена сообщениями. Как пишет СМИ, бывший советник Белого дома Дон Макган в феврале 2017 года направил служебную записку, в которой проинструктировал сотрудников отказаться от подобной сомнительной практики — или же сохранять материалы, делая скриншоты. Однако организации, выступающие за прозрачность работы властей, считают, что скриншоты не могут передать полного объема информации, говорится в материале агентства.
Ассошиэйтед Пресс уточняет, что несоблюдение Трампом закона, предписывающего хранить документацию, не грозит действующему лидеру США каким-либо последствиями. Закон гласит, что президент не может уничтожать документацию, не обращаясь за консультацией к национальному архивисту и не уведомляя конгресс, однако президент имеет право не следовать рекомендации архивиста.
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В мире , Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , Associated Press , Гамбург , Германия , США , Финляндия , Хельсинки
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