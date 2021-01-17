В Австрии продлили третий жесткий локдаун 

Третий жесткий локдаун из-за COVID-19 в Австрии продлевается до 7 февраля, заявил в воскресенье канцлер республики Себастьян Курц

"Мы должны вас проинформировать, что необходимо подлить локдаун, включая ограничения на выход из дома. Эксперты едины в том, что 7-дневная заболеваемость должна быть снижена до 50, а в идеальном случае — до 25, прежде чем мы можем открываться", — сказал Курц на пресс-конференции.

Он уточнил, что для Австрии это означает примерно 700 новых инфекций в день, добавив, что нет уверенности в том, что достижение этой цифры в установленные сроки вообще возможно.

"Мы будем еженедельно оценивать ситуацию, но наша цель — приблизить 7-дневную заболеваемость к отметке 50 к 8 февраля, и 8 февраля предпринимать первые шаги по открытию — торговли, сферы обслуживания, предусматривающей близкий контакт с клиентом (парикмахерские, салоны красоты — ред.) и музеев", — заявил канцлер.

Он заверил, что с того момента, когда люди старше 65 лет будут привиты, ситуация в больницах станет проще, и тогда количество инфекций может находиться на высоком уровне без угрозы катастрофы. Однако впереди страну ждут еще два-три тяжелых месяца, сказал Курц.

Третий жесткий карантин начался в стране 26 декабря и должен был завершиться 24 января. Во время действия жестких ограничительных мер стране не работает практически ничего, кроме супермаркетов, аптек, банков, а также сферы услуг, не предусматривающей близкий контакт с клиентом. Закрыты театры, кино, музеи, кафе и рестораны, магазины, фитнес-центры, танцевальные и спортивные секции. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительных причин, но к ним, помимо прочего, относится и прогулка.

Продолжает расти усталость населения от жестких карантинных мер. В субботу в Австрии прошли несколько демонстраций противников ограничительных мер, самая крупная собралась в Вене — как сообщили РИА Новости в городской полиции, в столице протестовали в общей сложности около 10 тысяч человек.