У 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после COVID-вакцинации

13 израильтян пострадали после COVID-вакцинации. У них случился паралич лицевого нерва после получения первой дозы препарата компании Pfizer. При этом врачи считают, что число таких случаев на практике выше, сообщает издание Yedioth Ahronoth.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 стартовала в Израиле 20 декабря. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.
Ранее сообщалось, что жертвами COVID-вакцин в США стали 55 человек. Все скончавшиеся получили препараты производства Pfizer/BioNTech и Moderna. Пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации. 14 января стало известно о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech.