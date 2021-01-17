У 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после COVID-вакцинации

13 израильтян пострадали после COVID-вакцинации. У них случился паралич лицевого нерва после получения первой дозы препарата компании Pfizer . При этом врачи считают, что число таких случаев на практике выше, сообщает издание Yedioth Ahronoth.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 стартовала в Израиле 20 декабря. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.

Ранее сообщалось, что жертвами COVID-вакцин в США стали 55 человек. Все скончавшиеся получили препараты производства Pfizer/BioNTech и Moderna. Пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации. 14 января стало известно о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech.