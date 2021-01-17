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Москва

13 израильтян пострадали после COVID-вакцинации 

Говорит Москва 48 минут назад
У 13 израильтян случился паралич лицевого нерва после COVID-вакцинации
Фото: Reuters
13 израильтян пострадали после COVID-вакцинации. У них случился паралич лицевого нерва после получения первой дозы препарата компании Pfizer. При этом врачи считают, что число таких случаев на практике выше, сообщает издание Yedioth Ahronoth.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 стартовала в Израиле 20 декабря. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.
Число умерших после прививки вакцинами Pfizer и Moderna составило 55 в США
Ранее сообщалось, что жертвами COVID-вакцин в США стали 55 человек. Все скончавшиеся получили препараты производства Pfizer/BioNTech и Moderna. Пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации. 14 января стало известно о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech.
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В мире , Pfizer , Израиль , Норвегия , США
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