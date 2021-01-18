Мэр Вашингтона заявила об угрозе беспорядков в жилых районах 

Меры безопасности в Вашингтоне усилены только в центре, заявила глава города и округа Колумбия Мюриэл Боузер, высказав опасения в связи с возможными беспорядками в других районах столицы.

Она заявила, что усиление мер безопасности распространяется только на «федеральный анклав», где расположены правительственные учреждения, включая Конгресс и Белый дом. Ситуация в жилых районах вызывает у Боузер беспокойство, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

При этом мэр заверила, что полиция «работает с партнерами из федеральных органов правопорядка и вооруженными силами США». По словам Боузер, у них «на самом деле тоже есть план, которого они будут придерживаться на случай, если в жилых районах произойдут какие-либо атаки».