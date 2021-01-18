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Мэр Вашингтона заявила об угрозе беспорядков в жилых районах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Мэр Вашингтона заявила об угрозе беспорядков в жилых районах
Фото: Reuters
Меры безопасности в Вашингтоне усилены только в центре, заявила глава города и округа Колумбия Мюриэл Боузер, высказав опасения в связи с возможными беспорядками в других районах столицы.
Она заявила, что усиление мер безопасности распространяется только на «федеральный анклав», где расположены правительственные учреждения, включая Конгресс и Белый дом. Ситуация в жилых районах вызывает у Боузер беспокойство, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
При этом мэр заверила, что полиция «работает с партнерами из федеральных органов правопорядка и вооруженными силами США». По словам Боузер, у них «на самом деле тоже есть план, которого они будут придерживаться на случай, если в жилых районах произойдут какие-либо атаки».
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Комментарии
В мире , США , Безопасность , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , телеканал NBC
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