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В США назвали число умерших после прививки вакцинами Pfizer и Moderna 

Lenta.ru 10 минут назад
Число умерших после прививки вакцинами Pfizer и Moderna составило 55 в США
Фото: Reuters
Федеральная база данных США Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) назвала число граждан, умерших после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает издание The Epoch Time.
Согласно отчетам, 55 летальных исходов были зафиксированы среди тех, кто получал прививки вакцинами фармкомпаний Moderna и Pfizer/BioNTech. В некоторых случаях пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации.
Так, в штате Колорадо 66-летний мужчина, проживавший в доме престарелых, после укола чувствовал сонливость и целый день не вставал с кровати. На следующий день его нашли в постели «бледным, с полуоткрытыми глазами и пеной изо рта». К тому времени он уже не дышал, пульс не прощупывался.
В Норвегии умерли десятки получивших вакцину Pfizer
В некоторых случаях смерть наступала у привитых спустя несколько часов после вакцинации. В штате Южная Дакота 93-летний мужчина, привившийся препаратом Pfizer/BioNTech 4 января около 11 утра, спустя два часа начал чувствовать себя плохо. Он признался, что испытывает усталость и не может продолжать курс физиотерапии. Затем у него «отяжелели ноги», и он перестал дышать.
Помимо летальных случаев, в США сообщали о 96 опасных для жизни осложнениях после вакцинации. Еще в 24 случаях граждане заявляли об утрате трудоспособности. Также в базе указано, что 225 пациентам потребовалась госпитализация после укола вакцины от коронавируса, а еще более 1,3 тысячи человек обратились в пункты неотложной помощи самостоятельно.
Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer, один из производителей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сократит поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Пока точно неясно, на какое время сократятся поставки, но, по предварительным прогнозам, ситуация изменится в феврале.
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В мире , Pfizer
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