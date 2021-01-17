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«Это похоронный звон»: британский журналист предрек распад страны 

РИА Новости 1 час назад
Журналист предрек Британии распад из-за кризиса в стране
Фото: Reuters
Британский журналист Гевин Эслер заявил о серьезном кризисе в Великобритании, который с большой вероятностью грозит распадом страны. Об этом публицист написал в своей книге "Как заканчивается Британия — английский национализм и возрождение четырех наций", неизданную монографию цитирует Daily Mail.
Автор, родившийся в Шотландии и живущий в Лондоне, объясняет, что у большинства шотландцев существует несколько идентичностей, и жители этой части Соединенного Королевства ощущают себя как шотландцами, так и британцами и европейцами. Но выход Великобритании из ЕС ударил по подобной картине самоидентификации, и многие из тех, кто на референдуме 2014 года голосовали против независимости Шотландии, желая остаться в Евросоюзе, после Брексита готовы поддержать отделение региона от Британии.

"Большинство шотландцев испытывают отвращение от событий в Вестминстере с 2016 года, в особенности от Брексита и от того, в чем они видят некомпетентность Бориса Джонсона и его правительства", — пишет Эслер.

Публицист напоминает слова первого министра Шотландии Николы Стерджен, что многие шотландцы верят в существование глубокого демократического дефицита для их нации, так как взгляды народа на Брексит и другие вопросы не учитываются, и если шотландцы и хотят покинуть какой-либо союз, то это Соединенное Королевство.

"Я пришел к убеждению, что Британия, возможно, действительно подходит к своему концу. Я слышу не тревожные звонки. Это похоронный звон", — подчеркивает Эспер.

Автор высказывает мысль, что "Соединенное Королевство теперь объединено только по названию", и правительство Бориса Джонсона не смогло сплотить нацию даже во время пандемии коронавируса, хотя войны и бедствия, по мнению Эспера, на протяжении веков объединяли британцев.
Публицист указывает на серьезную децентрализацию борьбы с пандемией в разных частях государства, подчеркивая общую неоднородность страны на примере различий работы в разных частях Великобритании системы здравоохранения, образования, СМИ, отличий в праве и даже разного статуса королевы в англиканской и шотландской церквях.
Автор называет несколько вероятных итогов кризиса в Великобритании.

"Один из них заключается в том, что в кипящей ярости английского национализма мы становимся свидетелями первых тихих предзнаменований о том, как закончится Британия. Вторая возможность — это недовольство окажется катализатором для переосмысления Великобритании как некоего еще неясного, но тем не менее вновь воссозданного Соединенного Королевства. Третий вариант — сохранение статус-кво, но после Брексита это уже невозможно", — считает Эспер.

Журналист отмечает, что если второй из предполагаемых им вариантом будет провален или не осуществлен, то отделение Шотландии и, возможно, Северной Ирландии от Англии приведет к полномасштабному политическому кризису, который "будет гораздо более сложным, грязным, дорогостоящим и горьким, чем даже Брексит".
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В мире , Борис Джонсон , ЕС , Лондон , Соединенное Королевство , Великобритания , Шотландия
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