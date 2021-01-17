Журналист предрек Британии распад из-за кризиса в стране

"Один из них заключается в том, что в кипящей ярости английского национализма мы становимся свидетелями первых тихих предзнаменований о том, как закончится Британия. Вторая возможность — это недовольство окажется катализатором для переосмысления Великобритании как некоего еще неясного, но тем не менее вновь воссозданного Соединенного Королевства. Третий вариант — сохранение статус-кво, но после Брексита это уже невозможно", — считает Эспер.