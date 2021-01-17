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NBC: ФБР расследует версию об иностранном участии в штурме Капитолия 

Газета.Ru 15 минут назад
ФБР расследует иностранное участие в штурме Капитолия
Фото: Газета.Ru
ФБР США изучает версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия 6 января. Бюро выясняет, предоставляли ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку его участникам. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро.
Как рассказали собеседники телеканала, в рамках расследования бюро проверяет платеж в размере $500 в биткоинах в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками. Перевод, предположительно, сделал француз.
Отмечается, что информация о платежах поступила на этой неделе. Ее предоставила компания, которая анализирует криптовалютные переводы.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. В Вашингтоне ввели комендантский час. Палата представителей Конгресса США вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.
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Комментарии 3
В мире , Дональд Трамп , ФБР , Конгресс США , телеканал NBC
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