ФБР расследует иностранное участие в штурме Капитолия

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ФБР США изучает версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия 6 января. Бюро выясняет, предоставляли ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку его участникам. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро.

Как рассказали собеседники телеканала, в рамках расследования бюро проверяет платеж в размере $500 в биткоинах в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками. Перевод, предположительно, сделал француз.

Отмечается, что информация о платежах поступила на этой неделе. Ее предоставила компания, которая анализирует криптовалютные переводы.