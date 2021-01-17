ФБР изучает причастность иностранцев к штурму Капитолия

Федеральное бюро расследований изучает вопрос, касающийся предоставления иностранными правительствами, организациями или отдельными гражданами финансовой помощи участникам штурма Капитолия.

По данным NBC News, в настоящее время ФБР проверяет платеж в размере 500 тысяч долларов, который перед беспорядками получили фигуры ультраправого движения. Он был сделан в биткоинах и, предположительно, французом, считают в бюро.

Как рассказали телеканалу один действующий и один бывший сотрудник ФБР, информация о платежах была предоставлена на этой неделе компанией, анализирующей криптовалютные переводы.