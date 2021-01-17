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СМИ: ФБР изучает причастность иностранцев к штурму Капитолия 

ТК «Звезда» и ещё 2 17 минут назад
ФБР изучает причастность иностранцев к штурму Капитолия
Фото: CNPAdMedia globallookpress
Федеральное бюро расследований изучает вопрос, касающийся предоставления иностранными правительствами, организациями или отдельными гражданами финансовой помощи участникам штурма Капитолия.
По данным NBC News, в настоящее время ФБР проверяет платеж в размере 500 тысяч долларов, который перед беспорядками получили фигуры ультраправого движения. Он был сделан в биткоинах и, предположительно, французом, считают в бюро.
Как рассказали телеканалу один действующий и один бывший сотрудник ФБР, информация о платежах была предоставлена на этой неделе компанией, анализирующей криптовалютные переводы.
Напомним, что штурм Капитолия произошел 6 января, в день утверждения итогов выборов в США. Беспорядки в здании Конгресса устроили сторонники Дональда Трампа. Позднее демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу. Палата представителей на этой неделе объявила Трампу импичмент. Чтобы отстранить президента США до окончания срока, импичмент должен утвердить Сенат.
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В мире , Дональд Трамп , ФБР , США
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