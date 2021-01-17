Рабочие случайно нашли бутылку 120-летнего коньяка 

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В Одессе рабочие во время прокопки траншеи у завода «Шустов» случайно обнаружили бутылку коньяка. Возраст находки — 120 лет. Об этом в соцсети написал директор музея коньячного дела Шустова Сергей Дяченко

Завод «Шустов» производил найденный алкогольный напиток в период с 1899 года по 1906.

По предварительной оценке, стоимость данного коньяка сейчас варьируется от 12 до 40 тысяч долларов, т е может доходить до 2,9 млн рублей.