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Рабочие случайно нашли бутылку 120-летнего коньяка 

Мир24 12 минут назад
Рабочие случайно нашли бутылку 120-летнего коньяка
Фото: Mir24.tv / Мария Андросова
В Одессе рабочие во время прокопки траншеи у завода «Шустов» случайно обнаружили бутылку коньяка. Возраст находки — 120 лет. Об этом в соцсети написал директор музея коньячного дела Шустова Сергей Дяченко.
Завод «Шустов» производил найденный алкогольный напиток в период с 1899 года по 1906.
По предварительной оценке, стоимость данного коньяка сейчас варьируется от 12 до 40 тысяч долларов, т е может доходить до 2,9 млн рублей.
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В мире , Сергей Дяченко , Одесса , Франция
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