Первый за два года «очный» саммит G7 пройдет в Англии

Индия и Южная Корея. Первый за два года «очный» саммит стран G7 пройдёт в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В качестве стран-гостей на этот раз приглашены Австралия

Лидерам десяти стран предстоит обсудить борьбу с коронавирусом и изменением климата, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что саммит в Корнуолле может оказаться первым крупным мероприятием на международной арене для нового президента США Джо Байдена

Британский премьер Борис Джонсон использует председательство Великобритании в G7 для объединения лидирующих демократий мира, которым предстоит восстанавливать мир после коронавируса.

Выбор Корнуолла для встречи представителей G7 в Британии объяснили его красотой и богатым историческим прошлым, а также ролью во внедрении инноваций в экологию.