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Во Франции противники 5G подожгли 230-метровую вышку 

Российская Газета 1 час назад
Во Франции противники 5G подожгли 230-метровую вышку
Фото: ТАСС
Во Франции противники сети 5G подожгли 230-метровую вышку, расположенную в Карсе, недалеко от Лиможа, департамент Верхняя Вьенна. Ее тушили несколько пожарных бригад в составе двадцати человек. В итоге в Лиможе и его пригородах около полутора миллиона жителей временно остались без связи, радио и телевидения, сообщает Le Figaro. Два соседних объекта также были охвачены огнем, в том числе антенна мобильного оператора Orange, которая повлияла на работу телекоммуникационных служб нескольких ведомств. Несколько тысяч телезрителей лишились просмотра, отмечает France 3.
Ответственность за поджог взяла на себя ранее неизвестная группа. В местное издание Le Populaire du Centre вскоре пришло письмо по электронной почте от группы, называющей себя "Комитетом за отмену 5G". Авторы письма заявили, что видят в этой технологии угрозу будущему мира и будут воевать с ней доступными способами. Они назвали разрушение башни операцией "за шум ветра и пение птиц".
В прокуратуре Лиможа уточнили, что подожженная вышка на самом деле не использовалась для связи 5G. Тем не менее, ее ремонт займет несколько дней, а это означает, что клиенты телекоммуникационных компаний TDF и Orange, которые тем временем собираются судиться с группой поджигателей, получат доступ к услугам не ранее середины следующей недели.
Во Франции и ведущих странах Евросоюза за последний год произошли десятки связанных с вышками 5G инцидентов — нападений и поджогов. Их связывают с конспирологическими теориями о якобы связи коронавируса и систем 5G с планами неких тайных сил чипизации населения планеты. Согласно отчету Центральной территориальной разведывательной службы (французской контрразведки), часть акций приписывается анархистским или ультралевым группам. Другие являются участниками конспиративных движений против 5G. В сентябре двое французов были приговорены к трем и четырем годам лишения свободы за то, что сожгли вышку в Джуре.
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Комментарии 2
В мире , Происшествия , ЕС , Генпрокуратура РФ , Le Figaro , Карс , Лимож , Турция , Франция
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