Во Франции противники 5G подожгли 230-метровую вышку 

Во Франции противники сети 5G подожгли 230-метровую вышку, расположенную в Карсе, недалеко от Лиможа, департамент Верхняя Вьенна. Ее тушили несколько пожарных бригад в составе двадцати человек. В итоге в Лиможе и его пригородах около полутора миллиона жителей временно остались без связи, радио и телевидения, сообщает Le Figaro . Два соседних объекта также были охвачены огнем, в том числе антенна мобильного оператора Orange, которая повлияла на работу телекоммуникационных служб нескольких ведомств. Несколько тысяч телезрителей лишились просмотра, отмечает France 3

Ответственность за поджог взяла на себя ранее неизвестная группа. В местное издание Le Populaire du Centre вскоре пришло письмо по электронной почте от группы, называющей себя "Комитетом за отмену 5G". Авторы письма заявили, что видят в этой технологии угрозу будущему мира и будут воевать с ней доступными способами. Они назвали разрушение башни операцией "за шум ветра и пение птиц".

прокуратуре Лиможа уточнили, что подожженная вышка на самом деле не использовалась для связи 5G. Тем не менее, ее ремонт займет несколько дней, а это означает, что клиенты телекоммуникационных компаний TDF и Orange, которые тем временем собираются судиться с группой поджигателей, получат доступ к услугам не ранее середины следующей недели.