В крупнейшем аэропорту Европы проходит полицейская операция 

В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция. Информация об этом появилась в Twitter.

«В аэропорту Франкфурта частично закрыт один из терминалов и ж/д вокзал из-за проходящей полицейской операции», — говорится в сообщении представителей воздушной гавани.

Пассажирам советуют следовать инструкциям сотрудников службы безопасности на территории. Кроме этого, полиция просит людей не публиковать видео с места. По одной из версий СМИ, операция связана с обнаруженным на территории аэровокзала бесхозным багажом.Telegram-канал Mash передает, что есть информация о стрельбе.