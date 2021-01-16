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Москва

В крупнейшем аэропорту Европы проходит полицейская операция 

Ura.Ru 9 минут назад
В крупнейшем аэропорту Европы проходит полицейская операция
Фото: Reuters
В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция. Информация об этом появилась в Twitter.

«В аэропорту Франкфурта частично закрыт один из терминалов и ж/д вокзал из-за проходящей полицейской операции», — говорится в сообщении представителей воздушной гавани.

Пассажирам советуют следовать инструкциям сотрудников службы безопасности на территории. Кроме этого, полиция просит людей не публиковать видео с места. По одной из версий СМИ, операция связана с обнаруженным на территории аэровокзала бесхозным багажом.Telegram-канал Mash передает, что есть информация о стрельбе.
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